Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
14:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Калгари Флэймз
Завтра
00:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
01:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вегас Голден Найтс
Завтра
06:30 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:05, 17 февраля 2024Спорт

Капитан «Локомотива» попросил судью отменить пенальти

Капитан «Локомотива» Баринов попросил судью отменить пенальти в ворота соперника

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов попросил арбитра отменить пенальти в ворота соперника. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

Эпизод произошел во время товарищеского матча с туркменским «Алтын Асыром». «В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул "точку". Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно», — рассказал Баринов. Полузащитник отметил, что подобное случилось впервые в его карьере.

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тимур Сулейманов и Максим Глушенков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский объяснил решение оставить Авдеевку

      В США высказались о возможном применении ядерного оружия в космосе

      Капитан «Локомотива» попросил судью отменить пенальти

      Раскрыты дизайн и характеристики Xiaomi 14 Ultra

      В НАТО заявили о превосходстве альянса над Россией

      Киркоров привез детям в Макеевку куклы в виде самого себя

      В ДНР заявили о бегстве солдат ВСУ из Авдеевки

      Россиянку забыли переселить из снесенного дома

      В Ленинградской области из-за потепления подтопило дороги

      Бывший американский теннисист вспомнил об ограбившем его в России полицейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше