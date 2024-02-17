Медведев предупредил Маска о преследователях
Зампред СБ Медведев предупредил бизнесмена Маска о продолжении преследований
Преследователи американского бизнесмена Илона Маска, активно высказывающего в соцсетях свою позицию по общественно-политическим вопросам, не остановятся. Об этом Маска предупредил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, ответив на пост предпринимателя в соцсети X.
В записи Маска содержался вопрос «Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?», в котором подразумевались чиновники и политики, которые, по мнению бизнесмена, не желают, чтобы тот высказывал свои суждения.
Зампред Медведев сообщил Маску, что его преследователи «только начали свою охоту».
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