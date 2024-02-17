Москвичей предупредили о новом циклоне

Метеоролог Позднякова: циклон «Рикса» принесет в столицу сильный ветер и гололед

Из-за циклона «Рикса» жителям столицы следует ожидать сильного ветра порывами до 15 метров в секунду, а также гололеда. О новом циклоне в беседе с NEWS.ru москвичей предупредила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Гололед образуется вечером в субботу, 17 февраля, и вечером воскресенья, 18 февраля. Метеоролог уточнила, что в России не принято давать коммерческие названия атмосферным фронтам, поэтому в столице движется «обычный атлантический циклон».

Циклон принесет в Москву потепление до минус 1-3 градусов Цельсия. Местами ожидается повышение температуры до плюс одного градуса. В Москве и Подмосковье к вечеру воскресенья похолодает до минус 8 градусов Цельсия. «Порывы ветра — до 12-15 метров в секунду, на дорогах будет очень скользко. Это два неприятных, опасных нюанса циклона — очень сильный ветер 18 февраля и гололед на дорогах», — заключила Позднякова.

Ранее синоптики сообщили, что метеорологическая весна придет в столицу после 20 марта.