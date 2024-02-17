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11:51, 17 февраля 2024Среда обитания

Названа дата прихода весны в Москву

Метеобюро Москвы: Метеорологическая весна может наступить после 20 марта

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Метеорологическая весна может прийти в Москву после 20 марта. Возможную дату наступления оттепели в российской столице приводит городское метеобюро, передает РИА Новости в субботу, 17 февраля.

Ранее метеоролог Роман Вильфанд призвал россиян свыкнуться с тем, «что март у нас — это тоже зимний месяц» и что снег в Москве, в европейской части России сходит позже. Последние несколько десятилетий это происходило, как правило, в первой декаде апреля. Однако, отметил метеоролог, «год на год не приходится».

О приходе настоящей весны в конце марта ранее заявила метеоролог Татьяна Позднякова. По ее оценкам, она наступит в период с 19-го по 21-е число месяца.

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      Евгений Шульгин
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