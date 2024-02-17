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05:07, 17 февраля 2024Забота о себе

Названы самые распространенные причины боли в коленях

Врач Постникова: боль в коленях может быть связана с поражением мягких тканей

Фото: uwe umstätter / imageBROKER.com Global Look Press

Боль в коленях может возникнуть резко из-за полученной травмы или развиться со временем. Об этом рассказала врач-ревматолог Полина Постникова в интервью «Газете.Ru».

«Одна из наиболее частых причин возникновения боли в коленном суставе у людей среднего и старшего возраста — остеоартрит. Она также может быть связана с поражением мягких тканей: мышц, связок и сухожилий сустава», — объяснила медик.

Помимо этого, боль в колене может развиться при поражении опорно-двигательного аппарата. К примеру, при плоскостопии или патологии тазобедренного сустава. Среди редких причин боли в коленных суставах выделяют ревматические, инфекционные и онкологические заболевания, уточнила Постникова.

В том случае, если боль возникла из-за чрезмерной нагрузки или неправильной техники движений, то бывает достаточно обеспечить покой суставу, а затем начать выполнять упражнения с тренером. Врач отметила, что остеоартрит очень важно выявить на ранней стадии, когда заболевание можно лечить консервативно. В этом случае помогут лечебная физкультура, изменение образа жизни, снижение веса и специальные лекарственные препараты.

При любой боли в коленях лучше посетить врача. Если боль сохраняется или усиливается в покое, беспокоит ночью и утром, то записаться на прием нужно как можно быстрее, посоветовала врач.

Ранее физиотерапевт Сэмми Марго назвала простые и эффективные способы позаботиться о здоровье позвоночника и уменьшить болевые ощущения в спине.

По ее словам, несмотря на распространенное убеждение, при болях в спине нужно не соблюдать покой, а, наоборот, активно заниматься спортом. Начинать лучше с небольших физических нагрузок, таких как прогулки, йога или плавание.

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      Марина Совина
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