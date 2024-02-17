Немецкий оборонный концерн решил открыть завод на Украине

Оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть завод боеприпасов на Украине

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов на Украине. Об этом сообщается в аккаунте предприятия в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что соответствующий меморандум был подписан на полях Мюнхенской конференции по безопасности. «Меморандум о намерениях создать совместное предприятие был подписан в присутствии министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины Алексея Макеева», — говорится в публикации.

Сообщается, что за год на этом заводе планируется производить шестизначное количество единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Ранее сообщалось, что расходы Германии на оборону резко выросли после начала боевых действий на территории Украины. Так, в декабре прошлого года Rheinmetall сообщил о планах поставки десятков тысяч артиллерийских снарядов Вооруженным силам Украины в 2025 году.