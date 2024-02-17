Посол объяснила отказ Индонезии пустить Максима Галкина

Посол объяснила отказ Галкину во въезде в Индонезию его израильским паспортом

Российского комика и телеведущего Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) могли не пустить в Индонезию из-за наличия у него израильского паспорта. Это в беседе с ТАСС предположила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Она напомнила, что «Индонезия занимает резко антиизраильскую позицию, поддерживая палестинцев». В таком случае гражданство Израиля могло оказаться препятствием для въезда.

Еще одним поводом для запрета Воробьева сочла то, что Галкин пытался въехать с туристической визой, при этом собирался заниматься бизнесом, давая концерты.

Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что Галкина не пустили в Индонезию и внесли в черный список. При этом сам Галкин заявил, что не попадал в черный список Индонезии. Он отметил, что за два дня до приезда на Бали ему одобрили рабочую визу, документы для проведения выступления тоже были в порядке. Однако на паспортном контроле артисту отказали, сославшись на письмо от российских властей.

После этого официальный представитель МИД Индонезии Лалу Мухаммад Икбал сообщил, что отказ Галкину во въезде на территорию Индонезии «был полностью обусловлен иммиграционными причинами».