Россию заподозрили в разработке «ядерного космического оружия»

CNN: Россия разрабатывает «ядерное космическое оружие»

На Западе заподозрили Россию в разработке «ядерного космического оружия», способного вывести из строя большое количество коммерческих и правительственных спутников. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в разведке.

Как сообщает источник, использование такого оружия может привести «к серьезным нарушениям в повседневной жизни», причем такими способами, которые трудно предсказать.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание, этот вид оружия может потенциально уничтожить крупные группировки малых спутников, таких как Starlink компании SpaceX.

Ранее президент США Джо Байден публично подчеркнул, что «не существует никакой ядерной угрозы для народа Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия».

