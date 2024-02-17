Глава Херсонской области Сальдо: в Херсоне готовятся действовать партизаны

В подконтрольном Киеву Херсоне готовятся действовать партизаны — они накапливают оружие и намереваются вступить в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом стало известно из слов губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заявление приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам Сальдо, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам России.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что на Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО. Часть железнодорожного полотна была выведена из строя, на ее ремонт уйдет несколько дней. Предположительно, было уничтожено более 60 тонн боеприпасов и другого военного оборудования.

