Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:36, 17 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне

Глава Херсонской области Сальдо: в Херсоне готовятся действовать партизаны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне готовятся действовать партизаны — они накапливают оружие и намереваются вступить в бой с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом стало известно из слов губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, его заявление приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам Сальдо, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам России.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что на Украине группа партизан взорвала эшелон с боеприпасами НАТО. Часть железнодорожного полотна была выведена из строя, на ее ремонт уйдет несколько дней. Предположительно, было уничтожено более 60 тонн боеприпасов и другого военного оборудования.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минюст США перевел Эстонии полмиллиона долларов из замороженных активов России

      Жена Панкратова-Черного приписала вражеским голосам сообщения о его состоянии

      Эксперт заявил об отсутствии у Зеленского претензий только к одному генералу

      Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне

      Глава МИД Украины закурил сигару во время прямого эфира

      Стало известно о возможном переносе саммита по Украине

      Москвичей предупредили о новом циклоне

      Женщина подожгла банк из-за нехватки денег

      Премьер Нидерландов отверг вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта

      США назвали помощь Украине источником гордости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше