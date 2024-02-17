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21:52, 17 февраля 2024Бывший СССР

В Молдавии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника

На юге Молдавии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Обломки беспилотника были обнаружены на юге Молдавии возле села Новая Етулия Вулканештского района у границы с Украиной. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Пограничную службу республики.

«В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип "Герань-2"», — подчеркнули в пограничной полиции.

Также уточняется, что фрагменты БПЛА были найдены около 16;40 (17:40 по московскому времени). Обломки нашли в поле примерно в двух километрах от линии молдавско-украинской границы.

12 февраля сообщалось, что среди обломков упавшего беспилотника, обнаруженного на юге Молдавии рядом с украинской границей, была найдена боевая часть с 50 килограммами взрывчатки.

Ранее премьер-министр Молдавии заявлял, что обломки дрона, найденные на границе с Украиной, не представляют угрозы для местных жителей. Об их обнаружении молдавская пограничная полиция сообщала 11 февраля.

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      Марина Совина
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