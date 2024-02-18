Путин оценил роль норманской теории в истории государственности России

Путин: история российской государственности глубже, чем норманская теория

История России и истоков российской государственности гораздо глубже, чем норманская теория, являющаяся лишь одной из версий. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ВГТРК.

«Если даже придерживаться норманской теории, если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород тоже существовал как минимум, имел возможность его пригласить. Поэтому на самом деле корни российской государственности они, конечно, гораздо глубже», — объяснил президент свои слова, данные в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Вместе с тем Путин напомнил, что великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов придерживался другой точки зрения и был ярым критиком норманской теории.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в социальной сети X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.