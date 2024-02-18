«У России есть легитимные требования к нам». Премьер Эстонии признала законными претензии Москвы по замороженным активам

Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала законными претензии России по замороженным в Европе активам. Она заявила, что этот вопрос требует урегулирования.

Очевидно, что Россия военным ущербом наносит вред Украине. Поэтому у Украины есть легитимные требования к России. Теперь мы заморозили российские активы, поэтому у России есть легитимные требования к нам. Если мы урегулируем эти два требования, мы сможем дать Украине деньги Кая Каллас премьер-министр Эстонии

Каллас отметила, что возможным решением по замороженным российским активам может стать одновременное урегулирование требования Москвы и Киева о восстановлении пострадавшей от конфликта республики и возврате заблокированных в Европе средств.

Премьер-министр добавила, что Эстония разработала «неконвенциональное решение», которое позволит на законодательном уровне разрешить вопрос с конфискованными активами. Она не уточнила детали, но подчеркнула, что необходимо найти такой выход, который не ляжет бременем на европейских налогоплательщиков.

Каллас призвала Евросоюз выпустить облигации для помощи Украине

Каллас призвала Евросоюз выпустить облигации на сумму 100 миллиардов евро, чтобы стимулировать развитие оборонной промышленности и сделать больше в вопросе поставок вооружений Украине.

Она подчеркнула в рамках Мюнхенской конференции, что следующий состав Еврокомиссии, который будет избран в июле, должен применить единый подход к безопасности, как и нынешний состав в период пандемии коронавируса.

Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и изучить, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые будут выпускаться странами по отдельности, слишком малы для масштабирования. Европейские облигации могут иметь гораздо большее влияние Кая Каллас премьер-министр Эстонии

Премьер Эстонии упрекнула союзников в промедлении с поставками оружия Киеву

Европейские страны не могут прийти к консенсусу, закупать ли вооружение у третьих стран. Ряд членов объединения, как Франция, хотят, чтобы средства расходовались внутри ЕС. Каллас упрекнула союзников в промедлении с поставками помощи Киеву.

Я не вижу их складов, но если мы, маленькая страна, все еще находим вещи, которые мы можем передать Украине, я уверена, что у более крупных стран они также есть Кая Каллас премьер-министр Эстонии

Каллас выразила надежду, что США примут законопроект о финансировании для предоставления помощи Украине. По ее словам, Евросоюз должен предпринять более срочные шаги, чтобы поддержать Киев, а также сосредоточиться на развитии промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов, в том числе за счет поиска оружия по всему миру для его приобретения и передачи украинской стороне.

Ранее с призывом отдать все ненужное оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступила Дания. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, страна уже передала всю свою артиллерию и другие государства должны последовать ее примеру.

США перевели Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных активов России

17 февраля Минюст США перевел Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных российских активов. Это первый случай, когда Соединенные Штаты передали конфискованные средства иностранному государству с целью поддержки Украины.

В ведомстве пояснили, что указанные средства были конфискованы в марте 2023 года в рамках дела о контрабанде в РФ высокоточных станков американского производства, используемых в оборонном секторе и в сфере ядерного оружия.

Вашингтон не может передать конфискованные средства напрямую из-за обстоятельств уголовного дела. Американский Минюст уточнил, что Эстония, вероятнее всего, использует эти средства для восстановления украинской системы распределения и передачи электроэнергии с помощью беспилотников.

Во второй половине января агентство Bloomberg сообщило об одобрении лидерами стран Евросоюза (ЕС) введения налога на прибыль от российских замороженных активов. При помощи такой схемы в ЕС рассчитывают получать ежегодные доходы в размере 3 миллиардов евро. Эти денежные средства, как ожидается, можно будет направлять на поддержку Украины.

12 февраля Совет Европейского союза (ЕС) утвердил постановление о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Украины. Депозитарии не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению. Постановление разъясняет запрет на операции, а также правовой статус получаемых доходов, и устанавливает четкие правила для компаний, владеющих ими.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова, эстонские власти призывали ЕС конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.