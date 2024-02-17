США перевели Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных активов России. Эти деньги потратят на Украину

Минюст США перевел Таллину 500 тысяч долларов из замороженных активов РФ

Минюст США перевел Эстонии 500 тысяч долларов из замороженных российских активов.

Это первый случай, когда Соединенные Штаты передали конфискованные средства иностранному государству с целью поддержки Украины, отмечается в сообщении ведомства.

Вашингтон не смог передать деньги напрямую Украине

В Минюсте пояснили, что указанные средства были конфискованы в марте 2023 года в рамках дела о контрабанде в РФ высокоточных станков американского производства, используемых в оборонном секторе и в сфере ядерного оружия. По данным ведомства, контрабандисты, в число которых входил гражданин Латвии Вадимс Ананикс, намеревались провезти в Россию координатно-шлифовальный станок 500 CPWZ, заказанный в штате Коннектикут. Аппарат был перехвачен до того, как он смог попасть в Россию.

Сообщается, что Ананикс являлся гендиректором компании CNC Weld, его арестовали в Латвии 18 октября 2022-го, 14 февраля этого года он признал свою вину. Максимальный срок за это преступление составляет пять лет лишения свободы.

В сообщении Минюста также отмечается, что Вашингтон не может передать конфискованные средства напрямую из-за обстоятельств уголовного дела. В ведомстве подчеркнули, что Эстония, вероятнее всего, использует эти средства для восстановления украинской системы распределения и передачи электроэнергии с помощью беспилотников.

Эстония призывала конфисковать замороженные активы России до выборов в США

12 февраля Совет Евросоюза (ЕС) утвердил решение о хранении прибыли от российских активов для их последующего использования в интересах Киева. Европейские депозитарии не смогут использовать такие доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

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Позже глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины как для производства вооружения в качестве военной помощи, так и для восстановления. По ее словам, законодательная база для использования активов России в этих целях уже готова.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на канцлера МИД Эстонии Йонатана Всевиова, эстонские власти призывали ЕС конфисковать замороженные активы России до выборов президента США для установления долгосрочной политики.

В Сенате предупредили о негативных последствиях изъятия российских активов

Cенатор от Республиканской партии Рэнд Пол считает, что изъятие американскими властями замороженных российских активов нанесет ущерб доллару и Украине.

По его словам, это будет «очередной стратегической ошибкой», которая разрушит надежду на стабилизацию российско-американских отношений, поскольку является актом экономической войны. Он подчеркнул, что решение об изъятии активов убедит международное сообщество и в особенности Китай, что США больше нельзя доверять как гаранту мировой экономики.

Они попытаются дистанцироваться от доллара и хранить свои резервы в других валютах. Такой процесс дедолларизации станет катастрофой, поскольку подорвет финансовую мощь Америки и сделает недостижимым то благосостояние, которого ожидают американцы Рэнд Пол сенатор от Республиканской партии

Захарова назвала изъятие активов кражей российских средств

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что долгосрочный ущерб от конфискации российских активов Европейским союзом сильно превысит краткосрочные выгоды. Она также назвала это решение кражей российских средств.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» выразила мнение, что желание Еврокомиссии (ЕК) использовать доходы от замороженных активов для создания оружия Киеву говорит о том, что они против мира.

Мы же говорим о том, что нужно делать шаги к миру, а не к войне. И наш президент все время об этом говорит. А они такими вещами лишний раз говорят, что они против мира. И они его не хотят, и даже шаг не могут сделать, а наоборот Светлана Журова первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

Страны G7, Евросоюз и Австралия за 2022 год заблокировали около 260 миллиардов евро активов Центробанка России. Большая часть средств (210 миллиардов евро) находится в Европе. В декабре стало известно, что западные страны могут легализовать конфискацию замороженных суверенных активов России, признав себя пострадавшими от боевых действий на Украине. С таким предложением выступили США. Впоследствии страны смогут законно передать денежные средства Украине траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

У России заготовлен зеркальный ответ на изъятие замороженных активов

В декабре прошлого года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия зеркально ответит в случае изъятия ее активов Западом. По его словам, для этого правительство может использовать активы, которые находятся на специальных счетах. Речь идет о средствах, находящихся в стране на так называемых счетах типа С. Такой счет может открыть только иностранец (нерезидент РФ) — как физическое лицо, так и юрлицо. В отличие от обычных, это ограниченные к использованию средств счета. Они нужны, например, для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, переводов на покупку облигаций федерального займа, переводов на банковские счета типа С и некоторых других операций.

У нас тоже достаточно активов, (...) это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран Антон Силуанов глава Министерства финансов России

Сейчас, по словам Силуанова, эти активы заморожены. Доходы от использования этих средств существенные, и точно так же могут быть использованы, если недружественные страны примут аналогичное решение насчет российских активов, добавил он.

Объем средств на счетах типа С в ноябре 2022 года, по данным Центробанка, превышал 280 миллиардов рублей. При этом, согласно некоторым оценкам, уже весной там может скопиться до триллиона рублей.