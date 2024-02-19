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14:10, 19 февраля 2024Мир

Назван минимальный срок создания альтернативы НАТО в Европе

Политолог Топорнин: создание альтернативы НАТО в Европе займет 10-15 лет

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейским государствам понадобится минимум 10-15 лет, чтобы создать альтернативу НАТО, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил суть этой инициативы и назвал возможные проблемы ее воплощения в жизнь.

Идея о новой структуре возникла в ЕС еще во времена президентского срока экс-главы США Дональда Трампа, отметил политолог.

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«Трамп опять несколько раз достаточно радикально и отрицательно высказывался о НАТО, говорил о том, что нужно навести порядок. Его порядок заключался в том, что все государства должны платить как минимум два процента от своего ВВП в бюджет НАТО, а сегодня получается, что 19 стран этого не делают, они платят меньше. Соответственно, США платят порядка 70 процентов бюджета НАТО. И он говорил о том, что, если что-то случится, США могут не прийти на помощь члену НАТО. Это вызвало определенную шумиху в прессе и среди политических лидеров», — сказал он.

По словам политолога, одним из сторонников такого формирования был французский лидер Эммануэль Макрон.

Он предлагал развернуть работу по формированию европейской военной группировки. Но это предполагало много времени, это не так просто, такая инициатива предполагает большой бюджет для создания такой армии. Лидеры поговорили, потом Байден пришел к власти, сказал, что позаботится о НАТО, и европейцы успокоились, но опять замаячила перспектива, что Трамп придет.

Это очень непростой вопрос, даже по плану Макрона на это может уйти от 10 до 15 лет. Такие разговоры будут вестись на высшем уровне, но я скептически отношусь к возможностям ЕС создать такую армию. Я также считаю, что угрозы Трампа распустить НАТО или что-то с ним сделать больше останутся на словах. Я не верю, если Трамп станет президентом, он приступит к демонтажу этой Североатлантической военной инфраструктуры

Николай Топорнинполитолог

Как сообщило издание The Washington Post (WP), страны ЕС обсуждают возможность создания альтернативы НАТО. Так они готовятся к возможной победе бывшего американского президента Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах главы государства в США.

В начале февраля во время выступления на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп вспомнил одну из встреч с неназванным европейским лидером. Он рассказал, что в диалоге с ним отказался защищать страну НАТО при нападении на нее, если это государство не платило достаточный по мнению политика взнос.

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      Варвара Кошечкина
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