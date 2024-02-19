ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку

Минобороны: украинские военные при отступлении плотно заминировали Авдеевку

Украинская армия организовала в Авдеевке плотное минирование, в основном используя вооружение советского производства, заявил командир инженерного взвода с позывным Усман. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также применили и натовские образцы. «Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане», — указал он.

Как уточнили в Минобороны, российские специалисты работают аккуратно, не спеша.

Российские войска в ходе наступательных действий 17 февраля полностью заняли Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на глубину 8,6 километра.