Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:05, 19 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку

Минобороны: украинские военные при отступлении плотно заминировали Авдеевку

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

Украинская армия организовала в Авдеевке плотное минирование, в основном используя вооружение советского производства, заявил командир инженерного взвода с позывным Усман. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также применили и натовские образцы. «Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки. Очень ухищряется противник в этом плане», — указал он.

Как уточнили в Минобороны, российские специалисты работают аккуратно, не спеша.

Российские войска в ходе наступательных действий 17 февраля полностью заняли Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись на глубину 8,6 километра.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

      ВСУ при отступлении плотно заминировали Авдеевку

      Парень попытался высмеять девушку и допустил нелепую оплошность

      На Западе предсказали преимущество России даже при передаче Украине помощи США

      Стало известно о большом количестве нуждающихся в помощи пожилых в Авдеевке

      Зеленский отменил выступление на конференции по Украине

      В Крыму оценили передачу Крыма в состав УССР

      Мужчина лишился части пениса после неудачной мастурбации

      Модель OnlyFans выпустила духи с «запахом оргазма»

      Раскрыты сроки выхода iPhone SE

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше