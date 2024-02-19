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13:19, 19 февраля 2024Мир

Белый дом заподозрили в финансировании связанного с ХАМАС агентства ООН

Республиканцы в США начали расследование о помощи БАПОР со стороны Белого дома

Фото: Rizek Abdeljawad / Globallookpress.com

Представители Республиканской партии в Палате представителей США начали расследование о финансировании Белым домом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после обвинений, связанных с пособничеством ХАМАС со стороны сотрудников агентства. Об этом сообщает The Hill.

«Председатель Комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) и республиканцы из Комитета по надзору начинают расследование в связи с решением администрации Байдена восстановить финансирование БАПОР в свете недавних событий. Сообщается, что некоторые сотрудники агентства активно участвовали в террористических атаках против Израиля и похищении людей 7 октября 2023 года», — говорится в пресс-релизе Комитета по надзору.

В этом же сообщении республиканцы просят госсекретаря Энтони Блинкена предоставить все документы и сообщения «между любым должностным лицом Госдепартамента США и Белым домом» с 2021 года, когда администрация Байдена приняла решение возобновить финансирование БАПОР впервые с 2018 года. Республиканцы подчеркивают, что на фоне последних событий финансирование агентства Белым домом в 2021 году требует «более пристального внимания».

Ранее сообщалось, что США приняли решение о приостановке финансирования БАПОР из-за расследования о причастности его сотрудников к помощи ХАМАС.

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      Лина Пивоварова
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