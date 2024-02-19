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18:09, 19 февраля 2024Силовые структуры

Бывшего силовика арестовали за надписи об СВО на храмах

В Петербурге суд арестовал экс-силовика за оскорбительные надписи об СВО

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Калининский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему силовику Константину Подошвелеву, перешедшего на сторону легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине вменяется два эпизода по статье 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 214 УК РФ («Вандализм»). Он арестован до 13 апреля по ходатайству следствия.

Из материалов дела следует, что служивший в правоохранительных органах Подошвелев пошел на сотрудничество с легионом и собирался уехать из России на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне противника. 21 января он нанес краской оскорбительные надписи о проведении специальной военной операции (СВО) на здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Храма Иконы Божьей Матери «Умиление» и храма Покрова Пресвятой Богородицы с целью разжигания политической ненависти и вражды.

15 февраля сообщалось, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против жителя Сыктывкара, намеревавшегося совершить госизмену и воевать на стороне Вооруженных сил Украины. Он принес присягу верности и выполнил задание, сфотографировав и сняв на видео уязвимые места объекта социальной инфраструктуры Сыктывкара для диверсии.

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      Любовь Ширижик
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