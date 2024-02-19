Бывший солдат случайно подстрелил туриста во время охоты на кабана

France Bleu: охотник случайно подстрелил голландского туриста во Франции

Французский охотник случайно подстрелил туриста во время охоты на кабана и получил условный тюремный срок. Подробности сообщает портал France Bleu.

Инцидент произошел 20 сентября 2020 года в департаменте Жиронда во Франции, но суд вынес приговор только сейчас. По данным дела, охотники находились недалеко от автотрассы. В этот момент мимо проезжала пара голландских туристов, направлявшихся в Испанию. Внезапно заднее стекло машины разбилось, и пуля прошла через плечо мужчины на пассажирском сидении.

Уточняется, что рана была в районе позвоночника, но важные органы остались целы. В ходе расследования выяснилось, что стрелял 64-летний местный житель, опытный охотник и бывший солдат. Мужчину приговорили к трем годам условного тюремного срока и навсегда лишили лицензии на охоту.

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