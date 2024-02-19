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16:55, 19 февраля 2024Силовые структуры

Двух мужчин осудили за сбыт в России фальшивых долларов из-за рубежа

Суд в Москве отправил в колонию мужчин за сбыт почти 40 тысяч фальшивых долларов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хорошевский суд Москвы приговорил к лишению свободы двух участников организованной группы, перевозивших фальшивые доллары из-за рубежа и сбывавших их на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчин осудили и признали виновными по части 3 статьи 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, совершенные организованной группой») УК РФ. Одного из них суд отправил в колонию строгого режима на семь лет, а второго — на 8,5 года.

По версии следствия, двое россиян и один гражданин Киргизии приобрели фальшивые доллары, предположительно изготовленные за рубежом. Один из участников группы привез «иностранную валюту» на общую сумму почти 40 тысяч долларов в Москву, а другой — сбыл ее несколькими партиями. Их криминальный бизнес был пресечен силовиками в 2022 году.

Ранее сотрудники ФСБ и МВД пресекли канал поставки фальшивых долларов из-за рубежа в Россию и задержали троих участников международной преступной группировки.

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      Олеся Мицкевич
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