ЕК решила легализовать использование доходов от российских активов

Фон дер Ляйен: ЕС легализует использование доходов от активов РФ в ближайшие дни

Европейский союз (ЕС) уже в ближайшие дни планирует легализовать использование процентных доходов от замороженных российских активов. Их планируют направить на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая транслировалась телеканалом Phoenix.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России», — сказала она, добавив, что эти проценты будут использованы для помощи Киеву.

Ранее в этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны потратить замороженные активы России на помощь Украине. При этом остаток активов она предложила вернуть Москве.