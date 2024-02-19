Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 19 февраля 2024Мир

ЕК решила легализовать использование доходов от российских активов

Фон дер Ляйен: ЕС легализует использование доходов от активов РФ в ближайшие дни

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Европейский союз (ЕС) уже в ближайшие дни планирует легализовать использование процентных доходов от замороженных российских активов. Их планируют направить на поддержку Украины. Об этом в понедельник, 19 февраля, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии Христианско-демократический союз (ХДС), которая транслировалась телеканалом Phoenix.

«В настоящее время мы инициировали юридические шаги, чтобы проценты, полученные от этих депозитов, не принадлежали России», — сказала она, добавив, что эти проценты будут использованы для помощи Киеву.

Ранее в этот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны потратить замороженные активы России на помощь Украине. При этом остаток активов она предложила вернуть Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Россиян призвали не целовать кошек и собак

      Раскрыта причина конфискации у Петра Порошенко фабрики в России

      Хованский сделал пересадку бороды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше