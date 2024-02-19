В Эстонии призвали потратить российские активы на помощь Украине

Кая Каллас призвала потратить активы РФ на помощь Киеву, вернув остаток Москве

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала западные страны потратить замороженные активы России на помощь Украине. Интервью с ней публикует газета Financial Times.

Глава эстонского правительства предложила частично расходовать замороженные средства РФ на возмещение ущерба, нанесенного Украине в ходе вооруженного конфликта, вернув остаток Москве.

Ранее Каллас заявляла, что Москва имеет законные требования по отношению к своим замороженным активам, в связи с чем для их передачи Киеву необходимо найти решение этой проблемы.