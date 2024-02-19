Эксперты оценили влияние задержек помощи Украине на отступление ВСУ из Авдеевки

ISW: задержки с помощью Запада Украине влияют на успех наступления России

Задержки военной помощи Украине Западом стали причиной отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки и наступления Вооруженных сил России по всему фронту. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики оценили, что задержки военной помощи западных стран повлияли на оборону ВСУ в районе Авдеевки и Работино, где наблюдается продвижение российских войск. Особенно выделяется нехватка артиллерийских снарядов и систем противовоздушной обороны.

«Критическая нехватка техники, поставляемой Западом, и опасения полного прекращения военной помощи США вынудили украинские войска экономить технику по всему фронту», — говорится в отчете. Эксперты добавили, что сворачивание активности ВСУ повлияло на наступательные действия российских военных по всему фронту. Такое развитие событий помешает ВСУ сохранить линию фронта и тем более перейти в контрнаступление.

Ранее профессор международных отношений Эндрю Лэтэм призвал западных политиков признать невозможность победы Украины. Он указал на неоднократные высказывания западных лидеров о якобы решающей роли той или иной помощи в победе Украины.