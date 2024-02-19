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21:30, 19 февраля 2024Мир

Французов призвали свергнуть власть Макрона

Политик Филиппо: французы должны свергнуть клику Макрона

Фото: Pool / Reuters

Французы должны свергнуть правительство президента Эммануэля Макрона, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он обвинил действующее руководство в том, что оно превращает Францию в страну третьего мира. В частности, политика возмутило решение властей выделить Киеву три миллиарда евро. Кроме того, он также выразил недовольство приглашением кубинских врачей во французские больницы.

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      Марина Совина
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