Политик Филиппо: французы должны свергнуть клику Макрона

Французы должны свергнуть правительство президента Эммануэля Макрона, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.

Он обвинил действующее руководство в том, что оно превращает Францию в страну третьего мира. В частности, политика возмутило решение властей выделить Киеву три миллиарда евро. Кроме того, он также выразил недовольство приглашением кубинских врачей во французские больницы.