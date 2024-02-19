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14:05, 19 февраля 2024Мир

Во Франции призвали Макрона и Шольца отправиться на фронт на Украину

Французский политик Филиппо призвал Макрона и Шольца отправиться на Украину
Олаф Шольц (слева) и Эмманюэль Макрон (справа)

Олаф Шольц (слева) и Эмманюэль Макрон (справа). Фото: Michael Kappeler / Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х призвал желающих продолжения военных действий на Украине политиков, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, самим отправиться на фронт.

Так он прокомментировал заявление члена Европарламента Рафаэля Глюксманна, который заявил о необходимости перевести Францию на военную экономику. «Ну пусть тогда идет на фронт. Пусть лучше он идет на эту войну, чем снабжать ее "до последнего украинца"», — написал он.

Филиппо подчеркнул, что когда человек, который обязательствами связан с Евросоюзом (ЕС) и НАТО, требует продолжения боевых действий, необходимо столкнуть его с реалиями военного конфликта. «Ты хочешь войны, так ты и иди туда! [Глава Еврокомиссии] Урсула [Фон дер Ляйен], [депутат Европарламента Рафаэль] Глюксманн, Макрон, [еврокомиссар Тьерри] Бретон, Шольц и другие: все на фронт!», — заключил он.

Ранее Филиппо заявил, что Шольц пытается втянуть все европейские страны в военный конфликт. Политик также отметил необходимость «разрушения» таких организаций, как НАТО и Европейски союз.

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      Варвара Кошечкина
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