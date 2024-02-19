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17:10, 19 февраля 2024Силовые структуры

Главе группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук дали срок

Глава группы РАРАН Грудзинский получил условный срок по делу о мошенничестве

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Главе группы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) и советнику директора вынесли приговор по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 19 февраля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

Андрей Грудзинский был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к четырем годам условного срока с испытательным сроком в течение трех лет. Также к трехлетнему условному сроку с испытательным сроком в течение трех лет приговорен и советник директора академии Вадим Фридланд.

7 июля 2022 года Басманный районный суд Москвы арестовал директора научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук Андрея Грудзинского по делу о мошенничестве.

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      Владимир Седов
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