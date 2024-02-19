Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 19 февраля 2024Бывший СССР

Кадыров сообщил об освобождении нескольких сел вместе с Авдеевкой

Кадыров: Российская армия вместе с Авдеевкой освободила несколько сел
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Российская армия вместе с Авдеевкой освободила несколько сел в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Он отметил, что из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по мирным жителям Донбасса, поэтому освобождение города было очень важным. «Не только Авдеевка, еще и несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен», — подчеркнул глава региона.

Кадыров добавил, что российские силы не ведут специальную военную операцию (СВО) «полным ходом», потому что в населенных пунктах проживают мирные жители. «Думаю, дальше будем большими шагами двигаться вперед», — отметил он.

Ранее бежавший из Авдеевки украинский боец рассказал, что Российская армия в Авдеевке кратно превосходила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дронах и плотности артиллерийских ударов, а также имела полное превосходство в авиации.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Угнавший Ми-8 на Украину российский летчик расстрелян в Испании. С ним обещали разобраться российские военные

      Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      В России отреагировали на убийство угнавшего вертолет на Украину летчика

      Бывшая жена Моргенштерна рассказала о сложностях съемок в экстремальном шоу

      Пара россиян рассталась с жизнью из-за приглашенного в гости друга

      На Западе рассказали о китайском аналоге «Шахеда»

      Врач раскрыла россиянам опасность ношения тесной обуви

      МИД Литвы усомнился в возможности ЕС защититься без США

      Российский адвокат получил два миллиона рублей взятки от подзащитного и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше