Кадыров сообщил об освобождении нескольких сел вместе с Авдеевкой

Кадыров: Российская армия вместе с Авдеевкой освободила несколько сел

Российская армия вместе с Авдеевкой освободила несколько сел в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

Он отметил, что из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по мирным жителям Донбасса, поэтому освобождение города было очень важным. «Не только Авдеевка, еще и несколько сел забрали. Каждый сантиметр земли, который мы забираем, для нас очень важен», — подчеркнул глава региона.

Кадыров добавил, что российские силы не ведут специальную военную операцию (СВО) «полным ходом», потому что в населенных пунктах проживают мирные жители. «Думаю, дальше будем большими шагами двигаться вперед», — отметил он.

Ранее бежавший из Авдеевки украинский боец рассказал, что Российская армия в Авдеевке кратно превосходила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в дронах и плотности артиллерийских ударов, а также имела полное превосходство в авиации.