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17:16, 19 февраля 2024Культура

«Лед 3» с Александром Петровым собрал более полумиллиарда рублей в прокате

Фильм «Лед 3» собрал более 690 миллионов рублей в первые пять дней проката

Кадр: фильм «Лёд 3»

Фильм «Лед 3» с актером Александром Петровым в главной роли собрал более полумиллиарда рублей в первые пять дней проката. Об этом пишет портал «Канобу».

Премьера картины состоялась 14 февраля в российских кинотеатрах. Так, общие сборы фильма составили более 690 миллионов рублей за несколько дней показа, тем самым полностью окупив бюджет ленты.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в уик-энд третий раз подряд. Общая сумма, собранная картиной в прокате, составила 1,5 миллиарда рублей. За уик-энд фильм собрал более 338 миллионов рублей.

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      Варвара Кошечкина
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