В Госдуме ответили на заявление Литвы о возможном нападении России на НАТО

Депутат Чепа назвал абсурдом заявление МИД Литвы о возможном нападении РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о возможном нападении России на НАТО. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал абсурдом слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

«Это полный абсурд. (...) С военной точки зрения мы не можем нападать на них в том варианте, в котором они заявляют. Это даже технически невозможно. (...) Мы можем уничтожить НАТО, но никогда не ставили такую задачу. А все что они говорят — это просто бред сумасшедшего», — заявил парламентарий.

Ранее Ландсбергис заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. В связи с этим министр призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

«Мы не можем ждать, пока Россия действительно нападет на каждую европейскую страну — на юге, на севере, на востоке и на западе», — отметил глава литовского МИД.