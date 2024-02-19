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17:32, 19 февраля 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на заявление Литвы о возможном нападении России на НАТО

Депутат Чепа назвал абсурдом заявление МИД Литвы о возможном нападении РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о возможном нападении России на НАТО. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал абсурдом слова главы литовского внешнеполитического ведомства.

«Это полный абсурд. (...) С военной точки зрения мы не можем нападать на них в том варианте, в котором они заявляют. Это даже технически невозможно. (...) Мы можем уничтожить НАТО, но никогда не ставили такую задачу. А все что они говорят — это просто бред сумасшедшего», — заявил парламентарий.

Ранее Ландсбергис заявил о возможном внезапном нападении России на НАТО. В связи с этим министр призвал к дальнейшей поставке военной помощи Украине, отметив необходимость передать крылатые ракеты большой дальности TAURUS.

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«Мы не можем ждать, пока Россия действительно нападет на каждую европейскую страну — на юге, на севере, на востоке и на западе», — отметил глава литовского МИД.

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