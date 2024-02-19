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12:20, 19 февраля 2024Наука и техника

В Новой Зеландии обнаружен уникальный микроб

Nature Communications: в Новой Зеландии обнаружен уникальный микроб

Фото: University of Canterbury

Ученые Университета Кентербери и Уаикато впервые идентифицировали эндемичный род геотермальных микроорганизмов, обитающих в Новой Зеландии. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Новый микроб был обнаружен в рамках проекта «1000 источников», в ходе которого было изучено химическое, физическое и микробное биоразнообразие тысячи горячих источников Северного острова.

Было установлено, что в горячих источниках вулканической зоны Таупо распространен термофильный род бактерий Venenivibrio. Ожидалось, что он обитает в других геотермальных источниках по всему миру, но анализ баз данных не выявил никаких упоминаний за пределами Новой Зеландии.

Одним из возможных объяснений, почему этот вид является эндемичным для острова, заключается в том, что специфический метаболизм ограничивает жизнеспособность бактерии в других местах. Кроме того, им может помешать большое расстояние от Новой Зеландии до Южной Америки, где также расположены крупные геотермальные источники.

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      Александр Еникеев
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