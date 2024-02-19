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09:08, 19 февраля 2024Экономика

Миру спрогнозировали рост добычи важнейшего энергоресурса

ФСЭГ: добыча газа в мире вырастет на 3 процента по итогам 2024 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мировые объемы добычи природного газа, являющегося одним из важнейших энергетических ресурсов, вырастут на 3 процента по итогам 2024 года и составят 4,16 триллиона кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Для сравнения, в 2022 году мировая добыча газа оценивалась в 4,02 триллиона кубометров (плюс 0,2 процента в годовом выражении), а по итогам 2023-го — в 4,05 триллиона (плюс 0,8 процента). Таким образом, в этом году темпы роста могут ускориться почти в четыре раза, прогнозируют эксперты.

При этом увеличение добычи газа будет наблюдаться во всех регионах, включая европейский. Сильнее всего увеличение будет прослеживаться в странах Африканского континента (плюс 5 процентов к уровню 2023 года, до 264 миллиардов кубометров) и в государствах СНГ (плюс 4 процента, до 817 миллиардов). В свою очередь, в Северной Америке добыча прогнозируется на уровне 1,31 триллиона (плюс 2 процента), а на Ближнем Востоке — на отметке 723 миллиарда кубометров (плюс 3 процента).

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) допустили, что добыча природного газа в России может увеличиться на 4 процента по итогам 2024 года и составить 664 миллиарда кубометров. При этом за 12 месяцев 2023-го показатель в стране, напротив, снизился на 5 процентов и опустился до отметки в 640 миллиардов кубометров.

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      Анатолий Акулов
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