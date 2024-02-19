Мужчина лишился части пениса после неудачной мастурбации

Австралиец лишился части пениса из-за некроза, развившегося в результате неудачной попытки самоудовлетворения. Этот случай был описан в журнале Urology Case Reports.

Сообщается, что 73-летний мужчина во время мастурбации поместил в уретру три кнопочные батерики, которые позже не смог извлечь. С жалобами на боль и неспособность опорожнить мочевой пузырь он обратился в больницу в Мельбурне, где врачи под общим наркозом удалили чужеродные предметы. Также вещества, содержащиеся в батарейках, привели к ожогу уретры, из-за этого медики выписали пациенту антибиотики и отправили домой. Его состояние на тот момент оценивалось как удовлетворительное.

Однако через десять дней мужчина вернулся в отделение с жалобами на отек полового члена и выделения из уретры. Специалисты решили провести срочную операцию, во время которой обнаружили, что восемь сантиметров уретры, а также окружающие ткани были поражены некрозом. После их удаления, пациенту установили полупостоянный катетер для мочеиспускания, который ему придется менять каждые 4-12 недель.

Отмечается, что после полного выздоровления врачи решили не проводить ему полную реконструкцию пениса.

Ранее сообщалось, что житель Туниса забил два гвоздя в мошонку по велению голоса, который слышал у себя в голове. Врачи сделали пострадавшему прививку от столбняка и удалили инфицированные ткани.