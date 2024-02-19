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09:41, 19 февраля 2024Силовые структуры

МВД объявило в розыск оголившую грудь возле храма модель OnlyFans

МВД России объявило в розыск модель OnlyFans Лолиту Богданову

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД России объявило в розыск модель OnlyFans Лолиту Богданову, известную под псевдонимом Lola Bunny. Это следует из базы ведомства.

Девушка разыскивается по уголовной статье. При этом другие подробности о деле на сайте МВД не сообщаются. В министерстве считают Богданову украинкой. Она родилась в Макеевке, но долго жила в Москве.

В 2021 году модель оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного, сняла это на видео и добавила ролик в соцсети. После случившегося в отношении нее Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Вскоре после этого девушка покинула Россию. Сейчас она в США.

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      Варвара Митина
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