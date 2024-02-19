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12:22, 19 февраля 2024Россия

На российской трассе два автомобиля задавили участника спецоперации

На трассе в Саратовской области два автомобиля задавили участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

На трассе в Саратовской области два автомобиля задавили мужчину 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД в Telegram.

По их данным, ДТП произошло в Вольском районе на 175-м километре федеральной трассы СызраньВолгоград. Водитель за рулем Volkswagen Caravelle сбил пешехода, на которого затем наехал мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris. Пострадавшего спасти не удалось.

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По информации портала «Вольск.ру», пешеходом был участник специальной военной операции (СВО), которого призвали из Сызрани. На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Свердловской области 20-летняя девушка впала в кому после того, как в нее отскочило колесо от мчавшейся фуры на Серовском тракте. Удар пришелся прямо в голову жительнице Перми, кроме того, пострадал еще один мужчина — ему задело ноги.

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      Никита Абрамов
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