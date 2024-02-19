На российской трассе два автомобиля задавили участника спецоперации

На трассе в Саратовской области два автомобиля задавили участника СВО

На трассе в Саратовской области два автомобиля задавили мужчину 1983 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного ГИБДД в Telegram.

По их данным, ДТП произошло в Вольском районе на 175-м километре федеральной трассы Сызрань — Волгоград. Водитель за рулем Volkswagen Caravelle сбил пешехода, на которого затем наехал мужчина, находившийся за рулем Hyundai Solaris. Пострадавшего спасти не удалось.

По информации портала «Вольск.ру», пешеходом был участник специальной военной операции (СВО), которого призвали из Сызрани. На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

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