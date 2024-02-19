На Урале 20-летняя девушка впала в кому из-за отскочившего в нее колеса от фуры

E1.ru: в Свердловской области 20-летняя девушка впала в кому из-за колеса фуры

В Свердловской области 20-летняя девушка впала в кому, после того как в нее отскочило колесо от мчавшейся фуры на Серовском тракте. Об этом сообщает уральский портал E1.ru.

Как стало известно изданию, все произошло 16 февраля. Пострадавшая вместе с молодым человеком возвращалась из гостей в Пермь. На дороге россияне заметили людей, которые попали в ДТП, и решили им помочь.

Они вышли из салона своего авто на обочину, внезапно в девушку отлетело заднее левое колесо грузовика, который проезжал мимо. Удар пришелся прямо в голову жительнице Перми, кроме того, пострадал еще один мужчина — ему задело ноги.

«Состояние не улучшается и не ухудшается, оно остается критически тяжелым», — пояснил парень пострадавшей.

Родители девушки приехали из Перми в свердловскую больницу. Прогнозы медиков неутешительны. Родственники пытаются найти медицинского эксперта, который мог бы оценить качество лечения их дочери, выяснило E1.ru.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 31-летней девушке отлетело в голову колесо автобуса.