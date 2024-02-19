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16:30, 19 февраля 2024Ценности

Названы главные тренды в свадебных нарядах

Фото: Anna Docking / Unsplash

Организатор мероприятий Цици Линн Макуни назвала главные тренды в свадебных нарядах. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

В первую очередь эксперт заявила о том, что в 2024 году невесты нарушают традиции и выбирают сразу два платья. Макуни объяснила, что после официальной части мероприятия они переодеваются в более комфортные для них наряды. «Это не только интересный способ удивить гостей, но и позволяет парам разнообразить свои свадебные фотографии. В 2024 году женихи могут даже последовать этому примеру и сменить костюм на что-то менее формальное», — отметила она.

Кроме того, в свадебной моде стали преобладать короткие платья или со съемными юбками. При этом невесты обращают внимание на более яркую цветовую гамму. Белые платья больше не являются чем-то само собой разумеющимся, поясняет Макуни.

В заключение собеседница издания выделила тренд на банты, в частности на головных уборах и одежде.

Ранее основательница ведущего российского ретейлера Blanche Bridal Марго Шелобкова перечислила антитренды в свадебных нарядах в 2024 году. Так, эксперт призвала невест отказаться от платьев кристально-белого цвета, поскольку они подчеркивают все изъяны кожи. Кроме того, актуальность утратили изделия с пышными юбками и фасона «русалки».

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      Мария Винар
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