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12:26, 19 февраля 2024Ценности

Объяснено желание знаменитостей приседать на корточки для фото

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: @kimkardashian

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл желания знаменитостей приседать на корточки для фото. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Специалист обратила внимание, что к данной позе, которую придумала киноактриса Мэрилин Монро, чаще всего прибегает телезвезда Ким Кардашьян. По словам Джеймс, эта поза означает, что человек утратил сдержанность в своем характере и стал более уязвимым к вниманию окружающих. «Для тех, кто привык демонстрировать свою боевую и уверенную натуру, это может стать способом проиллюстрировать мягкую сторону своего характера», — рассказала она.

Джеймс заявила, что приседания на корточки могут также послужить призывом к интимной близости. «Округлые ягодицы являются сильным сексуальным сигналом. В этой позе создается визуальное впечатление, что нижняя половина тела обнажена, что добавляет ей чувственности. При этом обнятые руками колени балансируют эту явную сексуальность и добавляют невинности», — отметила собеседница издания.

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Джеймс добавила, что использовать подобную позу на фотосессиях предпочитают певица Дуа Липа, предпринимательница Кайли Дженнер, рэперша Ники Минаж, а также модель Эмили Ратаковски, которая, в свою очередь, любит приседать на корточки, повернувшись к камере спиной и глядя в объектив через плечо. «Это бесстыдная реклама дорогостоящих или, возможно, округленных в тренажерном зале ягодиц. Знаменитость смотрит через плечо в камеру, что предполагает определенную долю высокомерия», — заключила она.

В декабре Джуди Джеймс раскрыла тайный смысл обнаженных фото знаменитостей. По мнению специалиста, демонстрация голого тела для многих людей — это не только привлечение внимания окружающих к своей персоне, но и способ показать глобальные изменения в жизни.

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      Мария Винар
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