Обнаружено самое маленькое позвоночное в мире

Zoologica Scripta: бразильская жаба оказалась самым маленьким позвоночным в мире

Ученые выяснили, что жаба Brachycephalus pulex является не только самой маленькой бесхвостой амфибией, но и самым маленьким позвоночным животным в мире. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Zoologica Scripta.

Этот вид амфибий, обнаруженный еще в 2011 году, обитает только на нескольких холмах в южной части штата Баия в Бразилии. В новом исследовании специалисты измерили 46 особей и выяснили, что средняя длина взрослого самца составляет немногим более семи миллиметров. Самки были в среднем на один миллиметр длиннее.

Длина самого маленького экземпляра составляла всего 6,45 миллиметра, что на 30 процентов меньше, чем у предыдущего рекордсмена.

Находка представляет собой самое маленькое из известных позвоночных, хотя и не самое маленькое из теоретически возможных. Авторы исследования предполагают, что могут существовать и более мелкие существа, которые еще не найдены и не изучены.