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18:22, 19 февраля 2024Силовые структуры

Руководители автосалонов пойдут под суд за обман россиян на 40 миллионов рублей

В Челябинске под суд пойдут аферисты, обманувшие 112 покупателей автомобилей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области будут судить двух руководителей автосалонов и их сотрудников за обман покупателей при продаже автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным следствия, потенциальные клиенты находили объявления о продаже машин по низкой цене и обращались в указанные салоны. Там от них требовали внесения предоплаты или сдачи принадлежавшего им авто по программе трейд-ин, а также настаивали на подписании кредитных документов с завышенной суммой, убеждая, что разницу в сумме банк вернет после рассмотрения кредитной заявки. Далее злоумышленники намеренно затягивали процесс оформления покупки, навязывая людям лишние дополнительные услуги, после чего итоговая стоимость автомобиля и процентная ставка по кредиту заметно вырастали. При этом, по условиям договора, сумму первоначального взноса и сданную в трейд-ин машину клиенты вернуть не могли, а при отказе от покупки еще должны были выплатить салону десять процентов от стоимости авто.

Всего в результате мошеннической схемы злоумышленники успели похитить около 40 миллионов рублей у 112 клиентов. В отношении десятерых задержанных возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Кроме того, против семерых из них заведено дело об организации преступного сообщества, а против троих других — об участии в таком сообществе. Фигуранты находятся под стражей. Материалы дела, содержащие более 400 томов, направлены в суд для рассмотрения по существу.

По информации правоохранителей, во время проведения следственных действий один из руководителей автосалона попытался передать сотруднику полиции взятку в размере 500 тысяч рублей. Его действия были пресечены.

Ранее сообщалось, что брянские полицейские раскрыли кражу автомобиля Mercedes и задержали работника автосервиса.

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      Анна Габай
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