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11:58, 19 февраля 2024Из жизни

Приговоренный к пожизненному сроку вышел на свободу из-за ошибки властей

В США приговоренного к пожизненному сроку преступника выпустили из-за ошибки

Фото: Unsplash

В США преступника, которого приговорили к пожизненному заключению, выпустили на свободу из-за ошибки властей. Об этом сообщает Fox News.

В 2015 году Терренс Льюис стал соучастником расправы над мужчиной в Нью-Йорке. В декабре 2018-го его признали виновным и отправили в тюрьму на срок от 22 лет до пожизненного. Однако пять лет спустя мужчина вышел на свободу по решению суда Нью-Йорка.

Выяснилось, что во время следствия и процесса власти нарушили федеральный закон 1970 года, в котором оговаривался порядок перевода преступников между штатами. Согласно этому закону, если преступнику, отбывающему наказание в одном штате, предъявлено обвинение в другом, он должен быть переведен в этот штат. Однако Льюиса вернули в Пенсильванию после суда за преступление 2015 года. В подобном случае дело в отношении него должно быть прекращено.

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Бывший прокурор округа Монро штата Нью-Йорк Кайл Стайнебах пытался добиться повторного суда над преступником, однако суд округа закрыл дело с предписанием больше не судить Льюиса по нему. Стайнебах уверен, что теперь жизнь главного свидетеля по делу Льюиса находится в опасности.

В декабре 2021 года сообщалось, что в Великобритании приговоренного к четырем с половиной годам заключения преступника выпустили через два дня из-за ошибки. Его вернули в тюрьму через две недели.

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      Никита Савин
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