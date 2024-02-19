В России ответили на заявление премьера Армении Пашиняна об Украине

Депутат Новиков назвал неудивительной критику Пашиняна действий РФ на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отказе Еревана считаться союзником России по вопросу Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал неудивительной критику Пашиняна.

Ранее Пашинян отказался считать Ереван союзником России по вопросу Украины. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — подчеркнул политик.

«Ничего удивительного в подобных заявлениях нет по той простой причине, что и до этого Пашинян не высказывался в поддержку России в части проведения специальной военной операции. (...) То, что Пашинян занимал критическую позицию в этом вопросе по поводу действий России, всем было совершенно очевидно и понятно», — заявил Новиков.

Он (Пашинян — прим. «Ленты.ру») в очередной пытается для Запада просигнализировать характер своих политических заявлений, своих политических предпочтений. Он говорит то, что от него на Западе и хотят услышать Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В Кремле также прокомментировали позицию Еревана по Украине. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что позиции России и Армении по вопросу Украины расходятся.