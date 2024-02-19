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14:55, 19 февраля 2024Мир

В России ответили на заявление премьера Армении Пашиняна об Украине

Депутат Новиков назвал неудивительной критику Пашиняна действий РФ на Украине

Фото: Dmitry Astakhov / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ответил на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об отказе Еревана считаться союзником России по вопросу Украины. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал неудивительной критику Пашиняна.

Ранее Пашинян отказался считать Ереван союзником России по вопросу Украины. «Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию», — подчеркнул политик.

«Ничего удивительного в подобных заявлениях нет по той простой причине, что и до этого Пашинян не высказывался в поддержку России в части проведения специальной военной операции. (...) То, что Пашинян занимал критическую позицию в этом вопросе по поводу действий России, всем было совершенно очевидно и понятно», — заявил Новиков.

Он (Пашинян — прим. «Ленты.ру») в очередной пытается для Запада просигнализировать характер своих политических заявлений, своих политических предпочтений. Он говорит то, что от него на Западе и хотят услышать

Дмитрий Новиковпервый зампред комитета Госдумы по международным делам

В Кремле также прокомментировали позицию Еревана по Украине. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что позиции России и Армении по вопросу Украины расходятся.

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      Кирилл Садовский
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