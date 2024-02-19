Почти половина украинцев высказала недоверие к национальному телемарафону

КМИС: 47 процентов граждан Украины не доверяют национальному телемарафону

Почти половина украинцев не доверяет созданному после начала конфликта в стране национальному телемарафону, а за последний месяц доля таких граждан возросла на десять процентов. Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС), сообщает РИА Новости.

«В декабре 2023 года 43 процента доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли — 38 процентов. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36 процентов. Зато до 47 процентов выросла доля тех, кто не доверяет», — отмечается в пресс-релизе КМИС.

В институте добавили, что начиная с конца 2023 года социологи фиксируют устойчивое падение доверия к медиапроекту украинской власти. С чем связана такая динамика, в организации не объясняют.

15 февраля КМИС также опубликовал данные об оценке текущего курса развития Украины гражданами страны. Согласно опросам, большинство украинцев стали относиться негативно к вектору развития, выбранному текущей властью.