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09:33, 19 февраля 2024Наука и техника

Предположено существование экзотического космического объекта

Classical and Quantum Gravity: уравнения поля допускают существование нестара

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Ученые Университета Гете во Франкфурте-на-Майне предложили гипотезу существования нового экзотического космического объекта — нестара. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Classical and Quantum Gravity, он представляет собой несколько гравастаров, вложенных друг в друга по типу матрешки.

Гравастары похожи на черную дыру, однако внутри имеют совершенно другую метрику, называемую пространством де Ситтера, и, по сути, обычный вакуум с положительной космологической постоянной. В центре этого объекта содержится темная энергия, которая препятствует сжатию внешней оболочки в сингулярность. Они также не имеют горизонта событий, а поверхность представлена тончайшей оболочкой из обычного вещества, толщина которой бесконечно стремится к нулю.

Новое решение уравнений поля допускает целый ряд вложенных друг в друга гравастаров. При этом оболочка нестара все же имеет некоторую толщину, в отличие от гравастара, что делает его даже более реалистичным объектом. Однако ученым неизвестно, какие астрофизические механизмы могли бы привести к его появлению.

Гравастары были предложены как возможное объяснение гамма-всплескам — одним из самых высокоэнергетических событий во Вселенной.

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      Александр Еникеев
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