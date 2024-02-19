Пушилин рассказал о военных преступлениях ВСУ в отношении жителей Авдеевки

Глава ДНР Пушилин: зафиксировано множество военных преступлений ВСУ в Авдеевке

В ранее оставленной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Авдеевке зафиксировано множество военных преступлений украинской армии в отношении мирных жителей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Множество зафиксировано именно военных преступлений по отношению к гражданским. Все документируется — это очень важно для последующих судов, для последующего установления ответственности за все эти преступления», — сообщил политик.

По словам Пушилина, отношение ВСУ к мирным жителям резко ухудшилось в последние недели перед оставлением населенного пункта. Он отметил, что российские власти работают с пострадавшими, а также продолжают эвакуацию гражданского населения в пункты временного размещения.

В ходе интервью глава ДНР также сообщил о многочисленных пленных солдатах ВСУ, которые сдались при отступлении украинской армии из Авдеевки.

