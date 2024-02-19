В ДНР заявили о большом количестве пленных бойцов ВСУ в Авдеевке

Глава ДНР Пушилин заявил о большом количестве пленных бойцов ВСУ в Авдеевке

В Авдеевке в плен российским военным сдалось достаточно большое количество бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские военные были вынуждены сдаться, чтобы сохранить себе жизнь. Он также добавил, что более точную информацию о количестве взятых в плен военнослужащих ВСУ при необходимости обнародует Минобороны России.

Ранее стало известно, что российские войска полностью взяли под контроль коксохимический завод в Авдеевке — крупный укрепрайон украинской армии. В Минобороны РФ также уточнили, что подразделения ВСУ продолжают отступать из города.