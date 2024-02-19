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10:19, 19 февраля 2024Экономика

Расходы российского бюджета резко выросли

«Ведомости»: расходы федбюджета РФ достигли 2,05 трлн рублей с начала февраля

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По итогам первых двух недель февраля расходы федерального бюджета России резко выросли в сравнении с январским показателем и составили почти 2,05 триллиона рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».

Для сравнения, за весь январь расходы составили 2,704 триллиона рублей. По состоянию на 15 февраля, из госказны было выделено в общей сложности 4,753 триллиона. Таким образом, объем ежедневных трат из федбюджета за две недели февраля увеличился на 65 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и составил 150 миллиардов рублей.

Суммарные доходы казны с начала года, согласно данным системы «Электронный бюджет», достигли уровня в 2,285 триллиона рублей, или 6,5 процента от годового прогноза. При этом в январе 2024 года Минфин оценивал этот показатель в 2,4 триллиона. Представитель министерства объяснил эту разницу налоговыми возвратами. Оценивать же итоговые доходы федбюджета за февраль можно будет только после 28 числа, когда завершится очередной налоговый период, пояснил собеседник газеты.

О резком росте доходов федерального бюджета в Минфине сообщали еще в первой половине февраля. Тогда в ведомстве отметили, что за первый месяц 2024 года в казну поступило на 76,6 процента больше денежных средств, чем за тот же период 2023-го. Наибольший же прирост доходов был зафиксирован в нефтегазовом сегменте (плюс 84,8 процента).

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      Анатолий Акулов
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