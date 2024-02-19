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08:31, 19 февраля 2024Забота о себе

Разведенных мужчин предупредили об одной интимной проблеме

Фото: Unsplash

Разведенные мужчины чаще других страдают от эректильной дисфункции. К такому выводу по итогам опроса пришел британский сервис телемедицины Superdrug Online Doctor, пишет издание HuffPost.

По данным аналитиков сервиса, у 44 процентов разведенных мужчин возникают проблемы с потенцией, тогда как среди женатых мужчин об этой интимной проблеме сообщили лишь 28 процентов респондентов. Также отмечается, что эректильная дисфункция практически одинаково распространена среди мужчин всех возрастов: треть молодых людей хотя бы раз в жизни сталкивались с трудностями в спальне, в возрастной группе 45-54 года этот показатель составил 37 процентов.

Чтобы улучшить сексуальную жизнь, лицензированный психотерапевт Кендра Капальбо посоветовала мужчинам не зацикливаться на эрекции. Вместо этого лучше стараться получать удовольствие от процесса близости с партнершей, от объятий и поцелуев. Она предупредила, что убеждение, будто секс должен обязательно заканчиваться проникновением, приводит к дополнительному стрессу и мешает расслабиться.

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      Алиса Дмитриева
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