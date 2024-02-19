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09:53, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиян призвали не бояться лишиться квартиры

Юрист Аванесов: взятую в кредит квартиру могут отобрать в нескольких случаях

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

У россиян за долги не могут отобрать единственное пригодное для проживания жилье, кроме некоторых исключений. Об этом РИА Новости рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.

Так, россиянин может лишиться единственной квартиры, если такое помещение передано в залог (ипотеку), а взыскание связано с исполнением обязательства, обеспеченного этим кредитом. То есть россиянин не может купить квартиру в кредит, который обеспечен этим помещением, а затем ссылаться на исполнительский иммунитет, возражая против отъема квартиры для выплаты ипотечного долга, объяснил юрист.

Кроме того, единственное жилье могут отобрать, если выяснится, что площадь помещения значительно больше социальной нормы, уточнил юрист. Также на единственное жилое помещение могут обратить взыскание, если должник намеренно создал условия, при которых конкретное жилое помещение является единственным.

Ранее россиянам назвали способ избавиться от нежелательного арендатора. Для этого нужно поднять арендную ставку на 30 процентов, чтобы цена стала неподъемной для съемщика жилья.

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      Мария Черкасова
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