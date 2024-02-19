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18:19, 19 февраля 2024Забота о себе

Россиянам раскрыли опасность ароматических свечей

Врач Рафаелян: ароматические свечи могут вызвать аллергическую реакцию

Фото: Unsplash

В некоторых ароматических свечах содержатся химические вещества, которые могут вызвать острую аллергическую реакцию и атопический дерматит. Неожиданную опасность россиянам раскрыла врач первой категории, аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян в беседе с Life.ru.

Специалист отметила, что, если свеча изготовлена на основе эфирных масел или в освежитель воздуха добавляется ароматизатор, их выделение крайне негативно влияет на здоровье. У человека появляется сыпь, затем зуд, возможны также приступы астмы.

К атопическому дерматиту может привести и любовь к украшениям из никеля, рассказала врач. Он содержится в составе серебра и белого золота и усугубляет состояние кожи во время обострения дерматита. На месте ношения таких украшений возникают покраснение, отек и зуд.

Наконец, Рафаелян предостерегла от частого мытья рук. Причина в том, что от этого естественный защитный барьер кожи ослабевает, и она становится склонной к дерматиту. Также появляются сухость и трещины, возрастает риск инфицирования.

Ранее дерматолог Муниб Шах раскрыл опасные последствия применения бальзама для губ. Он предупредил, что содержащиеся в составе косметического продукта ментол, перечная мята и пчелиный воск могут привести к сухости и шелушению кожи.

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      Алина Гончарова
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