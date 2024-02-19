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15:34, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиянам рассказали о неэффективности смеси сахара и соли

«Газета.Ru»: смесь сахара и соли неэффективна против гололеда

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Смесь сахара и соли неэффективна в борьбе с гололедом. Об этом рассказали «Газете.Ru» на Уральском заводе противогололедных материалов (УЗПМ).

Есть мнение, что смесь сахара и соли эффективна при борьбе со снегом и гололедицей и меньше вредит транспорту. При этом в УЗМП рассказали, что использование соли эффективнее, поскольку та топит приграничный слой ледяной поверхности с образованием водно-солевой смеси. Если же для борьбы со льдом и снегом использовать сахар, он их растопит только при температуре не ниже одного градуса Цельсия. При понижении температуры растопленная вода снова замерзнет. Соль же работает при минус 10-12 градусах.

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Еще один минус использования сахара — нерентабельность. Производство сахара, в отличие от добычи соли, — сложный дорогостоящий процесс, рассказали эксперты. При этом использовать только соль для борьбы со снегом также неэффективно. Оптимальными являются специальные многокомпонентные реагенты. Они полностью растворяются, работают при температуре до 30 градусов мороза и имеют более низкий, чем чистая соль, класс опасности.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге бороться со снегом решили с помощью сточных вод. В правительстве города объяснили эффективность такого способа тем, что стоки имеют температуру порядка 18-20 градусов и легко справятся со снегом.

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      Мария Черкасова
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