Россияне назвали главные проблемы при ремонте квартир

Почти половина россиян во время ремонта заливала свою и соседскую квартиру

Большинство россиян (80 процентов опрошенных) признались, что сталкивались с проблемами во время ремонта квартир. Главные неудобства назвали участники исследования СК «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, почти половина респондентов (40 процентов) заливали свою и соседскую квартиру во время работ по переустройству. Около 15 процентов россиян были вынуждены решать проблемы с электрикой, а 12 — с некачественными стройматериалами. Еще по 8 процентов опрошенных пожаловались на кражу или поломку материалов, а также на плохое качество работ.

47 процентов респондентов отметили, что найти хорошую бригаду сложно. Большинство (71 процент) россиян столкнулись с непрофессионализмом рабочих. Чаще всего подрядчики тратили на ремонт больше заявленной суммы (20 процентов), некачественно выполняли работу (19 процентов) и затягивали сроки (18 процентов). Другие 8 процентов опрошенных столкнулись с порчей стройматериалов рабочими.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на ремонте. Перед тем, как приступать к работам, эксперты советуют составить детальный план. Также стоит выбрать простой стиль и отказаться от покраски стен в пользу обоев.